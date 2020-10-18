صيد ثمين للأمن العراقي من عناصر "ديوان الجند" بداعش

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الاحد عن القاء القبض على ثمانية "إرهابيين" عملوا بما يسمى ديوان الجند بتنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان مفارزها "المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ثمانية إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لداعش عملوا في مايسمى ديوان الجند ضمن ولايتي دجلة ونينوى في التنظيم بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

واضاف البيان انهم "قد اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بإنتمائهم لداعش ونفذوا عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة التنظيم على المحافظة قبل عمليات التحرير".