صيد ثمين في قبضة الاستخبارات العراقية بعد استدراجه من خارج البلاد

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العراقية، يوم الأحد، استدراج أحد أخطر الإرهابيين والإطاحة به داخل البلاد، فيما أشارت إلى اعتقال 38 متهماً بمواد قانونية مختلفة بينهم إرهابيون، في العاصمة بغداد وثلاث محافظات.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الإرهاب، تلقت معلومات دقيقة ومؤكدة تشير إلى وجود أحد المطلوبين - وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب - والذي اشترك وساهم بشكل مباشر في عمليات إرهابية تمثلت بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية بالعجلات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة كما اشترك باغتيال وقتل المواطنين".

وأضاف بيان الداخلية، أن "فريق عمل استخباري ضم نخبة من ضباط الاستخبارات المختصين بمكافحة الارهاب، تمكن من استدراج هذا المتهم الخطير من خارج العراق وبكمين محكم تم الاطاحة بالارهابي والقاء القبض عليه في محافظة الأنبار".

في السياق، اعتقلت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، 38 متهماً بمواد قانونية مختلفة بينهم أحكام إرهابية، خلال واجبات منفصلة في بغداد والأنبار والبصرة وميسان.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "القوة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض نصبت كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن القاء القبض على المتهمين بينهم 3 بتهمة الإرهاب".