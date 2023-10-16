صيد ثمين في قبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، الإطاحة بأخطر عصابات تجارة المخدرات وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت القبض على 10 متهمين بالإرهاب في محافظات الأنبار وكركوك وميسان.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها ألقت القبض على "أخطر عصابة لتجارة المخدرات" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت وكالة الاستخبارات، أن "العصابة تتكون من ثلاثة متهمين، وجرى القبض عليهم بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات ومداهمة محل تواجدهم".

وأكدت ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكذلك كمية كبيرة من شراب (pulmocodin) الذي يستخدم كمادة مخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

في السياق، أفادت مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بإلقاء القبض على 10 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الفلوجة (الأنبار) والدبس (كركوك) وناحية السلام (ميسان), وتسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها.

جاء ذلك، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي قيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة والرابعة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، وبعد نصب كمائن محكمة لهم، وفق بيان ورد للوكالة.