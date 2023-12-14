"صيد ثمين".. عمليتان نوعيتان تطيحان بتاجر وشبكة مخدرات في النجف والانبار

شفق نيوز/ اعتقلت القوات الامنية العراقية، اليوم الخميس، تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الكبتاجون، وأطاحت بشبكة متاجرة أخرى بحوزتها آلاف من الحبوب المخدرة ذاتها وذلك بعمليتين منفصلتين بمحافظتي الانبار والنجف.

وقالت مديرية شؤون المخدرات بوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شؤون مخدرات الانبار وبإشراف من وزير الداخلية ألقت القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات بعملية استخبارية نفذت بتكتيك أمني عالي المستوى اسفرت عن ضبط (10) كيلو غرام من مادة الكبتاجون المخدرة في محافظة الانبار"، مبينة ان "العملية تمت وفق قرارات قضائية".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بأن قوة امنية أطاحت بشبكة كبيرة تتاجر بالمخدرات بعد مراقبة استمرت لأسابيع وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة وبعد متابعة دقيقة استمرت لعدة اسابيع تمكنت من الاطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وسط مدينة النجف مكونة من 3 اشخاص وبحوزتهم أكثر من 3000 حبة مخدرة نوع كبتاجون ومواد الكريستال".

وبيّن المصدر، أن "المتهمين تم نقلهم لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم ".