"صيد ثمين" بقبضة الجيش في الأنبار

شفق نيوز / أعلن قائد عمليات الأنبار غربي العراق، ناصر الغنام، يوم الإثنين، نجاح عملية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن القبض على خمسة إرهابيين وضبط كدس مواد متفجرة لتنظيم داعش.

وقال الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية أمنية بمناطق متفرقة من قاطع المسؤولية، مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين".

وأضاف أن "العلمية أسفرت أيضاً عن ضبط كدس للمواد المتفجرة يعود تنظيم داعش".

يذكر أن مصدرا أمنيا في قيادة عمليات محافظة الأنبار، قد أبلغ وكالة "شفق نيوز"، في وقت سابق من اليوم، بصدور أوامر جديدة تنص على تشديد إجراءات التفتيش في المناطق الصحراوية الغربية من المحافظة وتدقيق هويات الواصلين إلى تلك المناطق، والتأكد من عدم تورطهم بمساعدة التنظيم أو التواصل معهم، بهدف تطهير المناطق الصحراوية من بقايا عناصر التنظيم الإرهابي.