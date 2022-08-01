(صور).. إغلاق الطريق الواصل للجسر المعلق بالحواجز وسط انتشار أمني وعسكري كثيف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإغلاق الطريق الواصل إلى الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء، وذلك بالتزامن مع تظاهرة مقررة لأنصار الإطار التنسيقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإغلاق جرى بالحواجز الكونكريتية، كما صدر توجيه لانتشار عربات وعناصر من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية في المنطقة المحيطة.

وكانت "الفرقة الخاصة" المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء ببغداد، وجهت يوم الاثنين، بحصر دخول المنطقة المحصنة لحاملي "باج" الدخول الخاصة عن طريق مطار بغداد الدولي، وذلك بالتزامن مع تظاهرة مقررة لأنصار الإطار التنسيقي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه يشمل حالياً طريق الدخول من مطار بغداد إلى المنطقة الخضراء حصراً.