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صور.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً كبيراً داخل معمل جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-25T20:31:20+0000
صور.. 10 فرق اطفاء تخمد حريقاً كبيراً داخل معمل جنوبي العراق

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية صعبة الاخماد مشيد من الواح " الچينكو" في منطقة حي المصطفى طريق بغداد ميسان.

وطوقت عشرة فرق اطفاء بحسب بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز، طوقت "النيران وابعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المعمل المحترق .

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