صور وفيديو.. إنقاذ شاب من محاولة انتحار مروعة في الديوانية

شفق نيوز/ تمكنت شرطة النجدة والدفاع المدني في الديوانية، يوم الخميس، من إحباط محاولة انتحار لشاب حاول إلقاء نفسه من أعلى مجسر وسط المدينة.

وذكرت مديرية شرطة الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السيطرة المركزية للعمليات تلقت بلاغاً يفيد بمحاولة انتحار من على مجسر (أبي الفضل) وسط مدينة الديوانية.

وبينت ان قوة من قسم شرطة النجدة بالاشتراك مع مفارز الدفاع المدني، وعددا كبيرا من المنتسبين بالزي المدني، تمكنوا من منع الشاب من الانتحار وإخلائه من على المجسر، مشيرة الى ان خلافات عائلية دفعت الشاب لإنهاء حياته.