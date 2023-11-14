صور وفيديو.. إطلاق نار على كوادر تدريسية في كربلاء والداخلية توضح

شفق نيوز/ أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد الموسوي، اليوم الثلاثاء، بشأن حادث الاعتداء على كوادر تدريسية في قضاء عين التمر غربي محافظة كربلاء.

وتعرضت ملاكات تربوية في سيطرة الطار غربي المحافظة، إلى اعتداء زُعم أنه من قبل القوات الأمنية عند عودتهم من قضاء عين التمر إلى كربلاء.

وقال الموسوي في تصريح مقتضب لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة أندلعت بين أشخاص في السيطرة، ولا دخل للأجهزة الأمنية في الحادث".

وبحسب تسجيل صوتي لأحد الكوادر التربوية ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه أن "عناصر مجهولة تستقل عجلة مدنية ضايقت حافلات تقل ملاكات تربوية منقولة حديثاً إلى قضاء عين التمر، ما أدى إلى إجبار إحدى الحافلات على الوقوف المفاجئ".

وأضاف، أن "قوة من الجيش في سيطرة الطار فتحت النار باتجاه الملاكات التربوية بعدما تبين أن العناصر المجهولة في العجلة المدنية لديهم معرفة بالقوات الأمنية الماسكة لنقطة التفتيش"، مبينأ أن "الملاكات التربوية لا تزال متوقفة في السيطرة".