صور.. وفد أمني رفيع يزور سنجار لحل مشاكل النازحين وتسهيل المعوقات

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع، يوم الاثنين، الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحسب ما ابلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي".

ولفت الى أن "هدف الزيارة هو الاطلاع على الوضع الامني وحل مشاكل النازحين والمهجرين في القضاء وتسهيل المعوقات للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع".

ونوه الى أن "الوفد عقد فور وصوله اجتماعا ضم محافظ نينوى وممثلية الامم المتحدة في العراق ووزارة الهجرة والمهجرين وعدد من المنظمات الحكومية".

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول في العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية عقب أزمة استفتاء الاستقلال.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.