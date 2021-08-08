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صور.. وفاة واحد من أشهر رجالات الموصل "حرقاً" بظروف غامضة

Category: أمـن

Date: 2021-08-08T12:23:53+0000
صور.. وفاة واحد من أشهر رجالات الموصل "حرقاً" بظروف غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بوفاة أحد أشهر الرجال من اهالي مدينة الموصل حرقاً، فيما ما يزال الغموض يكتنف ظروف الوفاة حيث هناك شكوك تحوم حول تعرضه لجريمة قتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موفق الراوي الذي اشتهر في الموصل بارتدائه ازياء متميزة، تم العثور على جثته داخل منزل في حي المصارف شرقي المدينة، وهي متفحمة بالكامل".

وبين ان "الراوي كان قد أصيب بفيروس كورونا وهو يعيش بمفرده في منزله وقد عُثر على جثته فجر اليوم في باحة المنزل، وهناك شكوك فيما إذا كان موته بحادث حريق أم هناك من تعمد احراق جثته حتى ذابت اجزاء منها".

واشار المصدر الى ان "الشرطة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث ولم تصل إلى أية نتيجة لغاية كتابة هذا الخبر، وبقيت ظروف مصرع الراوي غامضة".

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