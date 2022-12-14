صور.. وزير الداخلية يصل نينوى للاطلاع على الجاهزية القتالية لقوى الأمن

شفق نيوز/ وصل وفد من وزارة الداخلية برئاسة الوزير عبد الامير الشمري، يوم الأربعاء، الى محافظة نينوى للاطلاع على الجاهزية لفرض الأمن والاستقرار.

وضم الوفد وكيل الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن "الزيارة تهدف إلى الإطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها مع جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".