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صور.. هيئة التصنيع الحربي العراقية تشكو الوزارات الأمنية: لا يشترون منتجاتنا

Category: أمـن

Date: 2022-09-04T10:46:07+0000
صور.. هيئة التصنيع الحربي العراقية تشكو الوزارات الأمنية: لا يشترون منتجاتنا

شفق نيوز/ أعربت هيئة التصنيع الحربي العراقية، يوم الاحد، عن استيائها من عدم تعاون الوزارات المعنية معها والتعاقد لشراء منتجاتها، فيما أكدت أن خطتها المستقبلية تتضمن التوجه تدريجياً إلى أن يكون الإنتاج عراقياً 100%.

وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي، محمد صاحب الدراجي، لوكالة شفق نيوز، على هامش معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السبراني، إن "قانون الهيئة يلزم الوزارات والجهات المعنية بشراء منتجات الهيئة إذا كانت نسبة الإنتاج المحلي أكثر من 25%".

وأكد الدراجي "نحن نحتاج إلى ثقافة لتشجيع المنتج الوطني فإن منتجات هيئة التصنيع الحربي جيدة جدا وقابلة للاستخدام ولكن للأسف لا توجد أي استجابة من قبل الوزارات".

بدوره أوضح مهندس الأسلحة في هيئة التصنيع الحربي، اللواء رحيم التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة التصنيع المحلي حالياً 25% والنسبة المتبقية بالشراكة مع شركات غير عراقية، لكننا نطمح مستقبلاً ان تكون نسبة تصنيع العجلات والطائرات المسيرة والاسلحة محلياً بنسبة 100%".

وأشار إلى أن "هدف الهيئة تحقيق توطين التكنولوجيا العسكرية والصناعة المحلية من خلال المعرض لكن لا توجد استجابة حقيقية لمنتجات الهيئة".

وتابع التميمي "نحن نعمل على تحقيق مبيعات داخل البلاد ورفع نسبة المنتج المحلي التي تتراوح حاليا بين 25% وبعض المنتجات 30% وأكثر، لكننا نواجه صعوبة بالترويج الداخلي إذ لا توجد أي استجابة من وزارات الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية الأخرى بسبب ان أصحاب القرار يتجهون نحو الاستيراد".

ولفت الى ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات المعنية بشراء الأسلحة والمعدات من هيئة التصنيع الحربي وايضا ان قانون رقم 25 يلزم وزارتي الداخلية والدفاع والحشد وجميع الأجهزة الأمنية بشراء منتجات هيئة التصنيع الحربي ولكن لا توجد استجابة لذلك ولمبررات وأسباب غير منطقية".

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