صور.. هكذا بدت الموصل قبيل زيارة بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ أجرى طيران الجيش في محافظة نينوى، يوم السبت، تمريناً جوياً للتحليق والهبوط استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الذي سيزور مدينة الموصل وقضاء الحمدانية يوم غد الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مروحيات طيران الجيش حلقت في سماء الموصل، وأجرت الممارسات الأخيرة على التحليق والهبوط في المهابط المخصصة لاستقبال البابا، حيث سيتم نقلها بهذه المروحيات من أربيل إلى الموصل غداً الأحد.

وبين مراسلنا أنه تم تخصيص مهبطين لاستقبال مروحيات البابا، الأول في قيادة عمليات نينوى في الجانب الايسر لمدينة الموصل، حيث محطة البابا الاولى لزيارة حوش البيعة في الموصل القديمة، مضيفاً أن المهبط الثاني في قضاء الحمدانية حيث كنيسة الطاهرة الكبرى في بغديدا بقرقوش.

يأتي ذلك بالتزامن مع فرض الكماشة الامنية على الموصل ومنع التجوال في شوارع المدينة بصورة تامة، حيث ذكر مراسلنا في وقت سابق اليوم، ان الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى، فرضت سبعة أطواق أمنية على المدينة القديمة في الموصل، قبيل ساعات من الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس.

واشار الى أن القوات الأمنية المتواجدة في نينوى، والقادمة من بغداد، فرضت طوقا أمنيا محكما، ومنعت الدخول والخروج من المدينة القديمة وعبر كافة مداخلها، إلا للحالات الطارئة.

وبين أن هذه الإجراءات ستبقى حتى انتهاء زيارة البابا إلى الموصل، إذ تم فرض سبعة أطواق أمنية متنوعة شاركت فيها جميع التشكيلات الأمنية، على مداخل المدينة القديمة في الموصل، مشيرا إلى أن قوة خاصة من بغداد وصلت الى المدينة لتأمين.

وكان الحبر الأعظم قد بدأ أمس الجمعة، زيارته التاريخية للعراق من العاصمة بغداد، فيما بدأ جولته الثانية من الزيارة البابوية للعراق، في مدينة النجف، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وسيزور البابا أيضا مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ويلتقي بكبار المسؤولين من بينهم رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ومن ثم سيزور أربع مدن ذات غالبية مسيحية في محافظة نينوى.