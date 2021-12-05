صور.. أهالي قرية في كركوك يخلونها من النساء والأطفال استعداداً لهجوم داعشي

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الاحد، أن أهالي لإحدى القرى في ناحية سركران أخلوا قريتهم بالكامل بعد رصد تحركات لتنظيم داعش في محيطها، مشيراً إلى أن بعض رجال القرية تسلحوا لصد أي هجوم للتنظيم.

وقال المصدر، وهو من أهالي قرية لهيبان التي تسكنها غالبية كوردية والتابعة لقضاء دبس في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الكاميرات الحرارية لدى القوات الأمنية المتواجدة بالقرب من القرية رصدت تحركات لعناصر داعش في محيط القرية".

وأضاف أن "الأهالي كانوا ينتظرون وصول إمدادات عسكرية لتأمين القرية إلا أنها لم تصل، ومع حلول المساء اضطر الرجال إلى إخلاء القرية من النساء والأطفال والعجزة خوفاً على سلامتهم".

وأشار المصدر إلى أن "عدداً من رجال القرية يرابطون داخلها حالياً بعد الاطمئنان على سلامتهم أسرهم، وأقاموا سواتر لصد أي هجوم لداعش، كما أضرموا نيراناً في أماكن متفرقة من القرية للتمويه".

يشار إلى أن تنظيم داعش بات يستهدف في الآونة الأخيرة قوات البيشمركة والقرى الكوردية في محيط إقليم كوردستان، وكان آخرها هجمات متكررة على قرية ومواقع للبيشمركة في قضاء مخمور راح ضحيتها عدد من العسكريين والمدنيين فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة.