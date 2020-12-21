سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور.. نيران تلتهم منزل أسرة بصرية وتخلف ضحية و7 إصابات

Category: أمـن

Date: 2020-12-21T15:41:17+0000
صور.. نيران تلتهم منزل أسرة بصرية وتخلف ضحية و7 إصابات

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في البصرة، يوم الاثنين، بان حريقا كبيرا التهم داراً سكنية في المحافظة مخلفاً ضحية وسبع إصابات من أسرة واحدة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني انقذت سبعة أفراد من عائلة وانتشلت جثة فتاة في مقتبل العمر بعد ان حاصرتهم النيران داخل دار سكن في منطقة كوت الحجاج القديمة بمشاركة اكثر من خمسة فرق اطفاء وانقاذ واسعاف".

وأوضحت "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران من أربع جهات بالتزامن مع عمليات الانقاذ للعائلة المنقذة فيما باشرت فرق اسعاف الدفاع المدني بعمليات الانعاش الرئوي بعد تعرض أفراد الأسرة لحالات اختناق شديد قبل نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

وأشار البيان إلى "انتشال جثة فتاة عشرينية بعد ان تعرضت لحالة اختناق نتيجة استنشاق الدخان المنبعث من الحريق وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية".

related

صور .. مجهولون اضرموا النار في مكتب البرلمان اقصى جنوبي العراق

Date: 2019-11-21 13:09:11
صور .. مجهولون اضرموا النار في مكتب البرلمان اقصى جنوبي العراق

اندلاع حريق في سوق شعبية وسط البصرة

Date: 2020-06-12 14:56:18
اندلاع حريق في سوق شعبية وسط البصرة

المشتركة تعلن نتائج العملية العسكرية لحصر السلاح في البصرة وتطلق تحذيرا

Date: 2020-09-05 09:23:24
المشتركة تعلن نتائج العملية العسكرية لحصر السلاح في البصرة وتطلق تحذيرا

عملية اخلاء لسكان مبنى في بغداد تعرض لحريق

Date: 2019-06-05 20:43:07
عملية اخلاء لسكان مبنى في بغداد تعرض لحريق

الاتحاد الأوروبي يدين "الأفعال الشنيعة" بالنجف: يجب محاسبة الجناة

Date: 2020-02-06 14:45:51
الاتحاد الأوروبي يدين "الأفعال الشنيعة" بالنجف: يجب محاسبة الجناة

بعد سلسلة الاغتيالات .. شرطة البصرة تصدر تسعة قرارات أمنية جديدة

Date: 2020-08-23 13:30:49
بعد سلسلة الاغتيالات .. شرطة البصرة تصدر تسعة قرارات أمنية جديدة

اطلاق رصاص حي في البصرة ومتظاهرون يقطعون جسوراً

Date: 2019-11-24 08:16:31
اطلاق رصاص حي في البصرة ومتظاهرون يقطعون جسوراً

اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

Date: 2020-05-20 00:37:52
اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد