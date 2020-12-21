صور.. نيران تلتهم منزل أسرة بصرية وتخلف ضحية و7 إصابات

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في البصرة، يوم الاثنين، بان حريقا كبيرا التهم داراً سكنية في المحافظة مخلفاً ضحية وسبع إصابات من أسرة واحدة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني انقذت سبعة أفراد من عائلة وانتشلت جثة فتاة في مقتبل العمر بعد ان حاصرتهم النيران داخل دار سكن في منطقة كوت الحجاج القديمة بمشاركة اكثر من خمسة فرق اطفاء وانقاذ واسعاف".

وأوضحت "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران من أربع جهات بالتزامن مع عمليات الانقاذ للعائلة المنقذة فيما باشرت فرق اسعاف الدفاع المدني بعمليات الانعاش الرئوي بعد تعرض أفراد الأسرة لحالات اختناق شديد قبل نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

وأشار البيان إلى "انتشال جثة فتاة عشرينية بعد ان تعرضت لحالة اختناق نتيجة استنشاق الدخان المنبعث من الحريق وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية".