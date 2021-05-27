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صور .. نشر آليات عسكرية جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T11:36:37+0000
صور .. نشر آليات عسكرية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بإنتشار آليات عسكرية قرب مصفاة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

ومنذ أن اعتقلت السلطات العراقية قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق قاسم مصلح يوم أمس الأربعاء شهدت العاصمة بغداد توترا ملحوظا بعد انتشار قوات للحشد واغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مباني حكومية والبرلمان العراقي اضافة الى ممثليات وبعثات الدول الدبلوماسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن آليات عسكرية نوع همر ومدرعات للجيش العراقي تابعة لقيادة عمليات بغداد انتشرت في تقاطع مصفاة الدورة جنوبي بغداد تحسبا لحدوث أي طارئ.

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