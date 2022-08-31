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صور.. نجدة بغداد توضح تفاصيل الهجوم المسلح على "مجوهرات آدم"

Category: أمـن

Date: 2022-08-31T15:33:24+0000
صور.. نجدة بغداد توضح تفاصيل الهجوم المسلح على "مجوهرات آدم"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، يوم الاربعاء، تفاصيل الهجوم على محل "مجوهرات آدم" في منطقة المنصور غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات نجدة اليرموك ألقت القبض على أشخاص نفذوا عملية سطو مسلح على (مجوهرات ادم)، حيث استخبرت دوريات النجدة عن طريق السيطرة المركزية بوجود اعتداء ضمن منطقة المنصور من قبل أشخاص يحملون آلات جارحة على محل لبيع المجوهرات وإصابة العاملين داخل المحل".

وأضافت، "على الفور تم توجه دوريات النجدة الى محل الحادث، وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة بعد مطاردتهم داخل الازقة والقبض عليهم، وتم نقل المصابين من قبل دوريات النجدة الى المستشفى لتلقي العلاج وتسليم الجناة الى مكتب مكافحة الاجرام اصوليا".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الشرطة المحلية أحبطت عملية سطو مسلح على محل مجوهرات "آدم" في منطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "دوريات نجدة شرطة اليرموك تمكنت من القبض على 3 أشخاص حاولوا تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات "آدم" في تقاطع الرواد في منطقة المنصور غربي بغداد".

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن اصابة صاحب المحل بجروح بانحاء الجسم وحالته لا تخلو من الخطورة".

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