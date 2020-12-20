صور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

تنشر وكالة شفق نيوز على منصة الصواريخ الخاص التي استهدفت المنطقة الخضراء ببغداد

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز أن الصواريخ انطلقت من معسكر الرشيد.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تفاصيل جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء من ضمنها استهداف مجمع سكني.

وذكرت الخلية في بيان، "لاحقاً لخبر إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث بلغ عدد هذه الصواريخ ٨ حيث سقط صاروخ في الشقة رقم ٦ في الطابق الأول في عمارة رقم ١، كما سقط الثاني في عمارة رقم ٣ الطابق الأول بالشقة رقم ١، فيما سقط الثالث في العمارة ذاتها بالطابق السابع، اما الرابع سقط امام العمارة ٢٦ ، وكان سقوط الصاروخ الخامس امام العمارة ١٨".

وأضاف، "الى ذلك سقط الصاروخ السادس امام العمارة رقم ١٤ قرب السوق الداخلي، هذا وسقط الصاروخ السابع في إحدى البحيرات، اما الثامن فقد سقط قرب أحدى السيطرات، ونتج عن ذلك إصابة جندي عراقي وحدوث أضرار مادية في هذه البنايات بعد أن دخلت هذه الصواريخ الى بعض الشقق السكنية التي يقطنها المواطنون، فضلا عن حدوث أضرار ب ١٤ عجلة مدنية ومولدة كهربائي وكرفان".

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد مساء اليوم".