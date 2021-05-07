صور.. مكافحة الإرهاب تطيح بخمسة "إرهابيين" في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، يوم الجمعة، القبض على خمسة "إرهابيين" في محافظات بغداد والانبار وكركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلي جهاز مُكافحة الإرهاب باشروا في واجب بمنطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد حيثُ أُلقي القبض على الإرهابي (خ.ن) والذي يُعد من الأهداف الهامة المطلوبة لجهاز مُكافحة الإرهاب".

واضاف "كما تم تنفيذ واجب نوعي آخر في منطقة الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا عصابات داعـش التكفيرية".

واشار رسول الى "إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء السكنية بمحافظة كركوك".

وتابع "ليختتم أبطالنا سلسلة واجباتهم بالقبض على أحد الإرهابيين الدواعش في جانب الكرخ غربي العاصمة بغداد، ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ( ٥ ) إرهابيين".

واكد إن "عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر لنا بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي أفراد عصابات داعـش الإرهابية، وتمنع المُخططات التي تستهدف أمن المواطنين".