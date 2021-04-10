صور.. مصرع 3 أشخاص بحادثين منفصلين جنوب ووسط العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة، يوم السبت، عن مصرع شخصين بحادث سير جنوبي المحافظة، فيما أودت صعقة كهربائية بحياة شخص في الديوانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق انقاذ الدفاع المدني، انتشلت فجر اليوم، جثتيّ شخصين من داخل سيارة نوع (سايبا) اصطدمت مع عجلة حمل في قضاء الزبير جنوبي البصرة.

وبينت ان فرق الانقاذ استخدمت معدات القطع والفصل الهيدروليكية لإخراج الجثتين، مضيفة انه تم تسليمهما الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

من جانب آخر، أبلغ مصدر طبي في محافظة الديوانية، وكالة شفق نيوز، بمصرع شخص يبلغ من العمر 38 عاماً بصعقة كهربائية داخل منزله في قضاء الدغارة.