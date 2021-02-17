صور .. مصرع وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث بالموصل وكلار وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بحوادث سير متفرقة في الموصل وكلار واربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا لقي مصرعه وأصيب شقيقه بحروح خطيرة قد لاينجو منها بحادث سير في احد التقاطعات المرورية بالجانب الايسر من الموصل".

وأوضح أن "الحادث وقع في الساعة الخامسة فجراً ولا احد يعلم ملابساته ومن هو المخطئ وبقي الشقيقان عالقين في العجلة حتى وصل الدفاع المدني واستخدم الالات الثقيلة من اجل انتشالهما منها".

من جانبها قالت مديرية المرور في ادارة منطقة "كرميان" في اقليم كوردستان، إن "عجلة نوع "كيا" فقدت السيطرة وارتطمت بعمود كهرباء اثناء توجهها الى السليمانية وتحديدا قرب قرية "ملي برده سور" صباح اليوم، مما ادى الى مصرع السائق وإصابة راكب كان معه، وتم نقل المصاب الى مستشفى "الشهيد هـژار" وفتح تحقيق بالحادث".

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة المرور في محافظة اربيل المقدم فاضل حاجي في بيان نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه "في الساعة الثامنة صباحا وعلى طريق الكورنيش وقع حادث اصطدام بين سيارتين أحداهما نوع "نيسان" خصوصي، والأخرى "نيسان" نقل أُجرة".

وأضاف أن "الحادث نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مع وقوع أضرار مادية فادحة".