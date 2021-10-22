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صور .. مصرع وإصابة 17 شخصاً بثلاثة حوادث بإقليم كوردستان وجنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-22T12:54:55+0000
صور .. مصرع وإصابة 17 شخصاً بثلاثة حوادث بإقليم كوردستان وجنوبي العراق

شفق نيوز/ لقي شخص على الأقل مصرعه فيما أُصيب 12 آخرون بجروح اليوم الجمعة جراء حادثي سير وقعا في إقليم كوردستان.

وقالت مديرية شرطة المرور في إدارة منطقة "سوران" في بيان، إن 11 شخصاً أصيبوا بجروح متفاوتة بحادث تصادم وقع على طريق (سبيلك - خليفان) بين عجلتين أحداهما نوع (نيسان راف) والأُخرى (مارسيدس حمل).

وفي حادث آخر قال العقيد سيروان علي محمود مدير مركز شرطة المرور في بلدة "وارماوا" في السليمانية في بيان إن حادثاً مروريا وقع على الطريق الرئيس دربنديخان - وارماوا قبل ظهر اليوم ناجم عن انقلاب عجلة "تويوتا قمارة" نوع (ملكة) مما أدى إلى مصرع السائق في الحال وإصابة راكب آخر معه بجروح بليغة.

وفي الديوانية جنوبي العراق أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة بوقوع حادث مروري على طريق الدغارة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وعازيا سبب وقوع الحادث إلى القيادة بالسرعة المفرطة.

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