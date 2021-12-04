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صور .. مصرع أربعة أشخاص بحادث تصادم عنيف على طريق كركوك - أربيل

Category: أمـن

Date: 2021-12-04T04:50:39+0000
صور .. مصرع أربعة أشخاص بحادث تصادم عنيف على طريق كركوك - أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة يوم السبت بمصرع عدد من المدنيين بحادث تصادم بين عجلتين على طريق كركوك - أربيل.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن حادث اصطدام بين مركبتين الاولى نوع كيا(سورنتو)، والثانية نوع هونداي النترا على ذلك الطريق.

وعزت اسباب الحادث السرعة الشديدة وعدم أنتباه من قبل سائق المركبة الأولى أدت إلى فقدان السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار وإنقلابها وعبورها إلى السايد الثاني المقابل وإصطدامها بالمركبة الثانية والتي كانت تسير في مسارها الصحيح وإحتراقها نتيجة الإصطدام".

ووفقا للمديرية فإن الحادث أدى إلى وفاة (٤) أشخاص على الفور وإصابة شخص تم نقله إلى مستشفى آزادي التعليمي، فيما هرعت فرق الإطفاء لأخماد النيران المندلعة في المركبة الثانية.

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