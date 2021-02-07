صور.. مصرع امرأة مسنة بحريق في منزلها شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، يوم الأحد، عن مصرع امرأة مسنة إثر اندلاع حريق داخل منزل متهالك تسكنه في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنزل يقع في شارع المفيد بمدينة الكاظمية، وهو قديم ومتهالك، والأمطار وحرارة النيران أدت إلى انهيار وتصدع أجزاء منه، فضلاً عن ضيق الأزقة، ما جعل مهمة إخماد الحريق صعبة.

وبينت أنه تعذر إدخال عجلات الإطفاء في الازقة، ما استدعى مد خراطيم الإطفاء لمسافات بعيدة عن موقع الحادث، مضيفة أن سوء تخزين النفط الأبيض داخل المنزل وبكميات كبيرة تقدر 800 لتر، أسهم في انتشار النيران بشكل كبير.

وأشارت المديرية إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء ألسنة النيران وإخمادها، مبينة أنها عثرت على جثة امرأة مسنة فارقة الحياة متأثرة بالحريق وتم نقل جثتها الى دائرة الطب العدلي.

وأكدت المديرية أنه تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.