صور.. مصدر يوضح طبيعة انفجار حصل وسط بغداد

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني في بغداد، يوم الاربعاء، طبيعة الانفجار الذي سُمع صوته وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "صوت الانفجار هو لاسطوانة غاز داخل مطعم للاكلات الشعبية (باجة) في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد، اسفر عن اندلاع النيران وتسبب بأضرار مادية بالمطعم دون اصابات".

واشار انه تم اخماد الحريق قبل انتقاله الى المحال المجاورة.

من جانب اخر، ذكر المصدر ان فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حريق اندلع داخل معمل غير نظامي لإعادة تدوير البلاستك المعاد، في منطقة حسينية المعامل على طريق الشارع السياحي شرقي العاصمة بغداد.

واكد انه لم يتم تسجيل اصابات بشرية بالحادث.