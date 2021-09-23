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صور.. مخمور يروّع أهالي بغداد بإطلاق نار عشوائي

Category: أمـن

Date: 2021-09-23T19:00:50+0000
صور.. مخمور يروّع أهالي بغداد بإطلاق نار عشوائي

شفق نيوز/ ألقت دوريات النجدة في بغداد، مساء يوم الخميس، القبض على شخص مخمور اثار ذعر المواطنين بإطلاق نار عشوائي في الشوارع أثناء قيادة سيارته.

وقالت مديرية شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شخصاً مخموراً يقود عجلة نوع (جارجر) قام بترويع المواطنين بسبب إطلاقه النار من بندقية أثناء قيادته لسيارة في شوارع بغداد".

وبينت ان "دوريات شرطة نجدة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، طاردت العجلة وتمكنت من محاصرته والقاء القبض على المتهم في ساحة قرطبة، وعند تفتيش العجلة عثروا بداخلها على قطعتين بندقية مقصرة، ومسدس cz، مع ظروف فارغة داخل العجلة".

وأشارت الى انه "تم تسليمه وفق الاجراءات الاصولية الى معاونية بغداد الجديدة من قبل الدورية القابضة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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