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صور .. متظاهرون يقطعون طريقا حيويا احتجاجا على تجاهل مجزرة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-12T08:42:35+0000
صور .. متظاهرون يقطعون طريقا حيويا احتجاجا على تجاهل مجزرة في ديالى

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان عدة قرى في ناحية السلام شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى صباح اليوم السبت، وقطعوا طريقا حيويا احتجاجا على تجاهل ملف هجوم إرهابي قبل أشهر عدة استهدف قراهم وخلّف ضحايا ومصابين.

ونقل مراسل شفق نيوز، ان اهالي قرى علي الناصر والسيد (العنبكية) التابعة لناحية السلام ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة قطعوا طريق بعقوبة - المنصورية احتجاجا على عدم إعلان نتائج التحقيق بالهجوم الإرهابي لعناصر من داعش في تموز الماضي والذي أوقع 14 شخصا بين ضحية ومصاب من الاهالي وعدم ملاحقة الجناة والوصول لهم.

وأضاف المراسل ان "المحتجين نصبوا خيام اعتصام وسط الطريق مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

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