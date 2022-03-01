متسولان ايرانيان في الفلوجة يثيران شكوك الأجهزة الأمنية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مديرية شرطة الأنبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، عن القبض على متسولين ايرانيين اثنين في قضاء الفلوجة، خلال عملية متابعة ظاهرة التسول في المدينة.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة عقيد في الشرطة، لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن حملة للقضاء على ظاهرة التسول في المدينة، تمكنت قوة من فوج الطوارئ السادس في الفلوجة من القبض على متسولين اثنين يحملان الجواز الايراني، وذلك اثناء تجوالهما في سوق (النزيزة) الشهير وسط المدينة".

وأكد أنها "المرة الاولى التي يتم القبض على متسولين ايرانيين، وهو ما اثار الشكوك حول نيتهما الحقيقية، من التسول في الفلوجة".

وتابع المصدر "تم القبض على متسولين آخرين برفقة الايرانيين، بينهم عائلة سورية مكونة من ثلاثة افراد، بالإضافة الى عراقيين اثنين".

ولفت الى انه "منذ انطلاق حملة القضاء على ظاهرة التسول قبل قرابة شهر من اليوم، تم خلالها القبض على 63 متسولاً، غالبيتهم عراقيون والعديد منهم سوريو الجنسية".

واشار المصدر، إلى أن "تفاقم ظاهرة التسول في الفلوجة دفع مديرية شرطة الانبار الى توجيه ثلاثة افواج طوارئ بنشر مفارز امنية وتكثيف عناصرها، على طول الطريق الدولي السريع، لمنع دخول اي من المتسولين او المشتبه بهم، الى داخل المدينة".