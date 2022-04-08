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صور للطيران المسيّر في قاعدة عين الأسد

Category: أمـن

Date: 2022-04-08T00:59:57+0000
صور للطيران المسيّر في قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ أكد مسؤول في قاعدة قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، إحباط هجوم على القاعدة عبر بطيران مسير.

وقال مسؤول في القاعدة لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم تم بعد منتصف الليل على قاعدة عين الأسد العراقية بطيران مسير، لكنه تم التصدي للهجوم بواسطة الدفاعات الجوية العراقية".

وأضاف أن "عملية الاعتداء لم تسجل أي إصابات أو ضرر".

وسبق أن أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن منظومة الدفاع الصاروخية أسقطت طائرتين مسيّرتين كانتا تحلق من جهتها الشرقية، بالتزامن مع هجوم بصاروخين، تمكنت المنظومة من ابعادهما ايضاً.

وقال إنه لم يتبين حتى الآن إن كانت الصواريخ تم إطلاقهما من المسيرات او من موقع ارضي.

وأضاف أن قوة أمنية عراقية تقوم حالياً بتمشيط المنطقة المحيطة بالقاعدة.

وقاعدة عين الأسد، تقع ناحية البغدادي على بعد 90 كم غرب مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، وتعتبر أكبر قاعدة عسكرية تتواجد فيها قوات التحالف الدولي وبالتحديد القوات الامريكية.

وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع 2020.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية بالبلاد.

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