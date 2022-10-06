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صور.. كتل كونكريتية تطوق مبنى حكومة ذي قار المحلية منعا لتكرار سيناريو الاثنين

Category: أمـن

Date: 2022-10-06T09:10:53+0000
صور.. كتل كونكريتية تطوق مبنى حكومة ذي قار المحلية منعا لتكرار سيناريو الاثنين

شفق نيوز / شهدت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، وضع كتل كونكريتية أمام مبنى حكومتها المحلية منعا لتكرار أحداث العنف التي شهدتها المحافظة منتصف الاسبوع الحالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إنه "تمت احاطة مبنى الحكومة المحلية بكتل كونكريتية بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة وتحديدا هذا المبنى".

وأضاف، أن القرار جاء بناء على رغبة كل من المحافظ محمد هادي الغزي والقيادات الامنية المتواجدة في ذي قار منعا لتكرار أحداث يوم الاثنين الماضي.

وكانت محافظة ذي قار جنوبي العراق دعت ،امس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى أن يمكّن السلطات الأمنية من بسط السيطرة على المحافظة.

وشهدت محافظة ذي قار، يوم الاثنين 3 تشرين الأول 2022، قيام نحو 100 شخص بحسب ما ذكرت القيادة الأمنية في المحافظة، هاجموا القوات الأمنية بالحجارة ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، كما قاموا بإضرام النيران في بوابة ديوان المحافظة، قبل أن تتم استعادة السيطرة على الأوضاع.

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