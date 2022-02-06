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صور.. "الكتائب" تدخل ارتال "استبدال" عسكرية إلى الأنبار مرفقة برسالة للحلبوسي

Category: أمـن

Date: 2022-02-06T14:28:08+0000
صور.. "الكتائب" تدخل ارتال "استبدال" عسكرية إلى الأنبار مرفقة برسالة للحلبوسي

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الاحد، بإدخال كتائب حزب الله أرتالاً عسكرية الى محافظة الأنبار بهدف استبدال قطعاتها المتواجدة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الارتال التي تحمل (مسلحين) التي دخلت الى الأنبار، هي ارتال عسكرية رسمية تابعة للحشد الشعبي (كتائب حزب الله)، وهي تأتي من أجل استبدال القطعات الماسكة لبعض القواطع في الأنبار بمقاتلين جدد، وهي ضمن الإجراءات العسكرية الدورية".

وفي السياق أبلغ مصدر سياسي في الكتائب وكالة شفق نيوز، أن "دخول ارتال كتائب حزب الله، بهذا التوقيت فيها رسائل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بخصوص الأزمة السياسية وكذلك مطالبته بتسليح بعض العشائر في المناطق التي مرت عليها ارتال الكتائب في مدن الأنبار، رغم ان الهدف المعلن من ذلك هو تغيير القوات الماسكة للأرض".

واضاف، "ربما يصدر موقف رسمي وتوضيح حول دخول هذه الارتال العسكرية الى الأنبار خلال الساعات المقبلة".

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