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صور.. قوات الاستخبارات تعاود الانتشار في بغداد لفرض هيبة الدولة

Category: أمـن

Date: 2021-11-08T16:36:36+0000
صور.. قوات الاستخبارات تعاود الانتشار في بغداد لفرض هيبة الدولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الاثنين، بعودة قوات استخبارات وزارة الداخلية الى الانتشار في شوارع العاصمة بغداد، لإعادة الثقة للشارع العراقي بهيبة الدولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات أعادت نشر قواتها مساء اليوم في بغداد وتحديداً المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، وذلك لفرض هيبة الدولة وتطمين المواطنين بأن القوات الأمنية ما زالت تمسك بزمام الأمور".

ومساء يوم أمس الأحد، نشرت الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، عدداً من دباباتها وقواتها في شوارع العاصمة بغداد، كما نشرت وكالة استخبارات الداخلية أيضاً آلياتها العسكرية وقواتها، تحسباً لأي طارئ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بواسطة ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" لم تتبناه أي جهة حتى اللحظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الانتشار العسكري الذي شهدته عدد من مناطق العاصمة بغداد، يأتي لرفع حالة التأهب، تحسباً لأي طارئ".

وتشهد العاصمة بغداد، منذ إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول 2021، أوضاعاً مضطربة، متمثلة باعتصام أنصار قوى خاسرة في الاقتراع (لها أجنحة عسكرية) منضوية في الحشد الشعبي، قرب المنطقة الخضراء، وما يرافقها من اشتباكات مع قوات الأمن من جهة، وتعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال "فاشلة" فجر الأحد 7 تشرين الثاني 2021، عبر استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" من جهة أخرى، الأمر الذي ينذر بوضع أمني متدن أكثر مما سبق.

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