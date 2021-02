صور أقمار صناعية للغارة الأمريكية على حدود سوريا - العراق

شفق نيوز/ كشفت صورة التقطت بالأقمار الصناعية، الضرر الذي لحق بموقع ضربتها الطائرات الأميركية في سوريا، الخميس.

وقالت شبكة "سي ان ان" الأميركية في تقرير أرفق بالصور، إن قنابل تزن 226 كيلوغراما ألقيت على مجمع قرب الحدود العراقية.

وأشار التقرير إلى أن المجمع كانت تستخدمه فصائل عراقية موالية لإيران، هما "كتائب حزب الله"، و"كتائب سيد الشهداء".

والتقطت شركة "ماكسار" صور لموقع القصف قبل وبعد العملية، تظهر بوضوح آثار الدمار الذي أحدثته القنابل.

وتظهر الصور قبل القصف، نحو عشرة مباني بأحجام مختلفة، أما الصورة اللاحقة للقصف، فبدت فيها جميع المباني تقريبا مدمرة، فيما تظهر آثار التفحم على الأرض.

A before/after of @Maxar satellite imagery shows the small area at the Syria-Iraq border that was targeted by seven U.S. airstrikes on Feb. 25. The destroyed buildings were reportedly used by Iranian-backed militias Kataib Hezbollah and Kataib Sayyid al-Shuhada. pic.twitter.com/A91dpetMBW