صور .. قطعة اسمنتية تقتل شخصين في كركوك وارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ورشة بالموصل

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما بسقوط قطعة اسمنية من شاحنة حمل كبيرة على عجلة كانت تقلهما في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم شرطة مرور محافظة اربيل المقدم فاضل حاجي في بيان اليوم، انه على طريق كركوك - دوز وبسبب عدم احكام ربط الحمل من على الشاحنة الذي كان عبارة عن قطع إسمنية سقطت قطعة منها على سيارة خصوصي مما أسفر عن مصرع السائق وراكب آخر معه في الحال.

على صعيد آخر أفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بمصرع مدني متاثراً بحروق تعرض لها جراء انفجار داخل ورشة نجارة حدثت قبل ايام في منطقة خزرج بالموصل القديمة.

وهذا هو الضحية الثانية بعد وفاة طفل قبل 24 ساعة لترتفع الحصيلة الى وفاة شخصين واصابة 19 آخرين بجروح اثر حروق تعرضوا لها.

وما يزال عدد من أولئك المصابين في المستشفى وحالتهم الصحية غير مستقرة لغاية الآن، وفقا للمصدر.

وكان مصدر أمني أفاد ، في الأول من نيسان 2022، بإصابة عدد من الاشخاص بحريق اندلع "على دفعتين" في ورشة نجارة بمنطقة خزرج بالجانب الايمن من مدينة الموصل، مبينا أن الحريق في المرة الثانية كان أشبه بقنبلة موقوتة تسبب بعصف عنيف وشظايا كثيرة".

صور لحادث كركوك