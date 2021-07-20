في بغداد .. أب يقتل ابنته بعد تعذيبها (صور)

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد يوم الثلاثاء عن إقدام أب على قتل ابنته في منطقة النهروان.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد جهود استثنائية واستخباراتية تم تحديد أحد الأرقام المتصلة بالفتاة قبل فقدانها، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم وبعد التحقيق معه اتضح أنه قام بايوائها في منزله لمدة 4 أيام وغادرت الى جهة مجهولة.

وأضاف البيان أن اخباريات ورد من القوة الماسكة للأرض بوجود جثة عليها آثار تعذيب على قارعة الطريق، تم إخبار ذوي المفقودة لغرض التعرف عليها والشكوك حامت حول ذويها وبالخصوص والدها.

وتابع البيان أنه من خلال التحقيق عن ملابسات الحادث اعترف والدها صراحة بقيامه بقتلها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.