صور.. إغلاق "نوادٍ ليلية" والقبض على فتيات صغيرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إغلاق "نوادٍ ليلية" والقبض على فتيات صغيرات في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قادت حملة تفتيش واسعة على الملاهي والنوادي الليلية في العاصمة بغداد بالتعاون مع مديرية الأمن السياحي وهيئة السياحة لضبط المخالفين والمتجاوزين على القانون والذوق العام".

وأسفرت الحملة بحسب البيان، عن "إلقاء القبض على عدد من الفتيات الصغيرات، فضلاً عن غلق عدد من النوادي المخالفة للقانون".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الحملة تأتي بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديوية لأحداث في عدد من النوادي الليلية، الأمر الذي دعا وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها لتشديد الرقابة على هكذا أماكن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين".