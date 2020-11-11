صور .. إغلاق أكبر مخيمات النزوح في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الأربعاء، عن إغلاق "مخيم الحبانية" أكبر مخيمات النازحين المتبقية في المحافظة وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المعارك بطرد مسلحي تنظيم داعش، من مدن الانبار والإعلان عن تحرير آخر مدن المحافظة.

واستضاف المخيم الواقع الى الغرب من مدينة الفلوجة بنحو 25 كم منذ انشائه عام 2004 أكثر من 34 ألف عائلة عراقية فرت من المعارك وبطش التنظيم الذي استولى على مدن الانبار عام 2014.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون النازحين مازن الريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "العوائل تم نقلهم إلى مناطق سكناهم على شكل دفعات، بأوقات مختلفة وذلك منذ تحرير مدن الأنبار من تنظيم داعش، وآخر هذه الدفعات كانت عشية يوم الثلاثاء الماضي، حيث ضمت ما مجموعه 40 عائلة، تكفلت بإعادتهم حكومة الأنبار إلى مناطقهم في مدن القائم والفلوجة والصقلاوية وبدعم من قبل منظمة UNDB".

وأضاف الريشاوي أنه "تم تدقيق هذه العوائل أمنياً، وتم توقيف عودة المشتبه بهم لحين إثبات براءتهم، وإعتقال المتورطين بالإنخراط في صفوف داعش".

وقال محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي في وقت سابق إنه لم يتبقَ سوى مخيم العامرية وسيتم العمل على إغلاقه في قادم الأيام.















