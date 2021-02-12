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صور .. عصف غازي يهدّم منزلاً وإنقاذ أسرة من حريق وانتشال جثة في حادثين ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T09:42:45+0000
صور .. عصف غازي يهدّم منزلاً وإنقاذ أسرة من حريق وانتشال جثة في حادثين ببغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من التعامل مع حادثين منفصلين لمنزلين في وقت واحد صباح اليوم الجمعة في جانب الكرخ وسط العاصمة بغداد .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تسرب غاز الطبخ داخل منزل في منطقة الداوودي تسبب بحدوث عصف ادى الى انهيار المنزل فيما عثرت فرق الدفاع المدني على جثة صاحب المنزل وعملت لتأمين نقل الجثة وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة .

وفي الوقت ذاته تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق آخر وإنقاذ أسرة مكونة من خمسة افراد اصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان المنبعث من الحريق داخل منزلهم في منطقة الاسكان في جانب بغداد الكرخ أيضاً، بحسب بيان المديرية.

واضاف البيان انه تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل العائلة إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها وكانت حالة أربعة منهم مستقرة والخامسة حرجة بسبب الاختناق بنواتج الحريق .

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريقين بالاعتماد على تقرير خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحادثين .

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