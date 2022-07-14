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صور .. ضبط 20 طناً من الادوية المهربة في العاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-14T12:52:29+0000
صور .. ضبط 20 طناً من الادوية المهربة في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بأن مفارزها تمكنت من ضبط أدوية مهربة في العاصمة بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة اليوم، فإن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجلات تحمل ادوية مهربة في بغداد قادمة من شمالي البلاد ،حيث تم تشكيل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها ضبط عجلة محملة بالادوية المهربة في احد البساتين قرب سيطرة الغالبية وبداخلها (20) طن من الأدوية. .

وأضاف البيان أنه تم القاء القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان العجلة، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالة المضبوطات الى الجهات المعنية.

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