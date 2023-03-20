صور.. ضبط نحو 20 ألف حبة مخدرة في منزل متهم جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، يوم الإثنين، عن ضبط نحو 20 ألف حبة مخدرة في دار متهم جنوبي العراق، مشيرة الى ان الاخير حاول الهروب نحو الحدود الإيرانية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل وشعبة استخبارات الامرية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع ترامادول عدد (19910) حبة، داخل منزل متهم هارب في البصرة (أقصى جنوبي العراق)، مشيرة الى "مطاردته من قبل قوة الكمين البري بعد محاولته عبور الحدود".

وأشارت الى ان "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم من قبل القوة المنفذة للواجب ووفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأكدت، "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".