صور.. ضبط موقعين لتهريب وتكرير النفط في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، يوم الاثنين، عن ضبط موقعين لتهريب وتكرير النفط في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة تابعة إلى مديرية شرطة نفط الجنوب والفوج الثالث ومركز شرطة نفط البرجسية ومفرزة من الاستخبارات وأمن الأفراد، داهمت، اليوم، ساحات ومقالع في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وتمكنت من ضبط وكرين وإلقاء القبض على متهم وذلك لعدم وجود موافقات رسمية لعملهما.

وبينت انه تم ضبط "شفل قلاب" عدد 8، ومركبتي حمل كبيرتين "شاحنة"، و39 برميلاً حديدياً سعة 220 لتراً معبئة بمنتج نفطي، إضافة إلى بندقية كلاشنكوف ومواد أخرى تستخدم في عملية تدوير المنتجات النفطية.

واشارت الى إيداع المتهم التوقيف وحجز العجلات والمضبوطات داخل احد مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.