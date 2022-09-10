صور .. ضبط منشورات تحمل "افكاراً دينية منحرفة" بحوزة مندس بين الزائرين بكربلاء

شفق نيوز/ أفادت قوات فرقة العباس القتالية، يوم السبت، أنها تمكنت من القاء القبض على متهم مندس يوزع منشورات تحمل "افكارا دينية منحرفة" وتحرض على الفتنة بين الزائرين.

وذكرت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جاء ذلك خلال التدقيق الأمني لقوات التفتيش في محاور محافظة كربلاء ضمن خطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين ، التي تنفذها الفرقة منذ أيام.

وأضاف البيان تم احالة المتهم مع المنشورات المضبوطة بحوزته إلى الاجهزة الامنية المختصة اصوليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.

هذا ولم يوضح البيان ما هي مضمون الأفكار الواردة ضمن المنشورات إلا أن جماعة المولوية الشيعية المناهضة لفكرة وجود المرجعية للمذهب الجعفري تنشط مع المناسبات الدينية في العراق وقد اعتقلت السلطات الأمنية عددا من اتباع الجماعة المحظورة مؤخرا.