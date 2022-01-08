صور.. ضبط براميل متفجرة وصواريخ تحت الارض في نينوى

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني العراقي، يوم السبت، بأن الاستخبارات العسكرية ضبطت براميل مدفونة تحت الارض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في محافظة نينوى.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت وجود كدس للعتاد مخبأ في قرية السمارية بنينوى.

وأضاف البيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء المشاة الثالث تحركت الى مكان الكدس المخبأ في براميل مدفونة تحت الارض، مبينة أنها تضم بداخلها ١١٣ عبوة ناسفة محلية الصنع , و٦٤ مسطرة تفجير ، و٢٠٠ متر فتيل تفجير , و٢ صاروخ نمساوي , واسطوانة اوكسجين وهي من مخلفات داعش الارهابي.

وأكد البيان، تفجير المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة موقعياً.