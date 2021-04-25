صور.. شفق نيوز تدخل مستشفى ابن الخطيب وترصد مشاهد للحريق المدمر

رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، حجم الدمار الذي لحق بمستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي اشتعلت به النيران مساء السبت، مخلفاً عشرات الضحايا والجرحى.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في هناك للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

بينما أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تمكنها من السيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها جنوب شرقي بغداد .

من جهته قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحفيين إنه تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً أن الدفاع المدني تؤكد تسجيل ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، مبينا انه لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق.