سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. شفق نيوز تدخل مستشفى ابن الخطيب وترصد مشاهد للحريق المدمر

Category: أمـن

Date: 2021-04-25T00:09:33+0000
صور.. شفق نيوز تدخل مستشفى ابن الخطيب وترصد مشاهد للحريق المدمر

رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، حجم الدمار الذي لحق بمستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي اشتعلت به النيران مساء السبت، مخلفاً عشرات الضحايا والجرحى.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في هناك للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

بينما أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تمكنها من السيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها جنوب شرقي بغداد .

من جهته قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحفيين إنه تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً أن الدفاع المدني تؤكد تسجيل ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، مبينا انه لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق.

related

في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-24 23:23:28
في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

حزب العمال يعلن مقتل أحد قادته خلال قصف تركي استهدف حرس الحدود العراقي

Date: 2020-08-13 13:32:08
حزب العمال يعلن مقتل أحد قادته خلال قصف تركي استهدف حرس الحدود العراقي

مقتل آمر لواء بالجيش.. وإغلاق قضاء الطارمية بالكامل

Date: 2020-07-17 21:27:39
مقتل آمر لواء بالجيش.. وإغلاق قضاء الطارمية بالكامل

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في نينوى

Date: 2019-05-26 15:56:51
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في نينوى

انفجار بين الطوز والسليمانية يودي بحياة ثلاثة منتسبين

Date: 2020-06-15 22:59:29
انفجار بين الطوز والسليمانية يودي بحياة ثلاثة منتسبين

القضاء العراقي يوجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين والتحري الفوري عمن قتل منهم

Date: 2019-10-10 08:43:58
القضاء العراقي يوجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين والتحري الفوري عمن قتل منهم

تفجير يستهدف كوادر اصلاح شبكات الكهرباء في ديالى

Date: 2020-05-20 15:54:57
تفجير يستهدف كوادر اصلاح شبكات الكهرباء في ديالى

صور .. الاستخبارات العراقية تقتل الارهابي الخطير "طالب جرو" واربعة من معاونيه

Date: 2019-10-02 10:34:00
صور .. الاستخبارات العراقية تقتل الارهابي الخطير "طالب جرو" واربعة من معاونيه