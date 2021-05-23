صور.. شجار مسلح بين رئيس برلمان سابق ومواطنين شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع شجار مسلح بين عناصر حماية القيادي في تحالف "عزم" محمود المشهداني، وأحد الوجهاء في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشجار وقع عندما كان موكب سيارات يقل رئيس مجلس النواب الأسبق، القيادي في تحالف (عزم) محمود المشهداني، كان متوجهاً إلى قضاء الطارمية لحضور مجلس عزاء الناشط المدني هاشم المشهداني الذي اغتيل يوم أمس على يد مسلحين مجهولين".

وبين أن "مواطناً كان يستقل سيارته على الطريق الذي يمر منه الموكب، وحصلت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي لتصل إلى استخدام السلاح"، مضيفاً أن "عناصر حماية الموكب اقتادوا المواطن معهم في الموكب إلا أن الشرطة تدخل وأخلت سبيله وأنهت الموضوع بالصلح بين الطرفين".

فيما أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، أن "المواطن هو أحمد عبد الرحمن العثمان، أحد وجهاء مدينة الطارمية، وقام حماية موكب المشهداني بإطلاق النار على سيارته قبل أن يحاصروه ويقتادوه معهم".

وأضافوا أن "قوات الشرطة وعشيرة العثمان قاموا بمحاصرة الموكب وتحرير الرجل وإنهاء الخلاف بالتراضي".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على الناشط المدني والعضو في تحالف "عزم" هاشم المشهداني، في قضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتله على الفور.