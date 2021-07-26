صور.. سقوط صاروخ على منزل قرب معسكر فرقة "الإمام علي" بالنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بسقوط صاروخ على احد المنازل السكنية في مجمع بيتي السكني القريب من موقع معسكر "الديوك" التابع لفرقة "الإمام علي" المنضوية في الحشد الشعبي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصاروخ تطاير بفعل النيران التي اندلعت في المعسكر وتسببت بانفجارات عنيفة".

وأضاف المصدر أن الصاروخ تسبب بإحداث فتحة في سقف المنزل دون وقوع إصابات بشرية.

وكان مصدر في الدفاع المدني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بوقوع انفجارات عنيفة، يوم الاثنين، في مخزن ذخيرة على أطراف مدينة النجف.

وقال المصدر، إن "الانفجارات ماتزال متواصلة مع وصول ألسنة النيران إلى المزيد من العتاد الحربي في المخازن"، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إلى النيران لإخمادها.

وقالت فرقة "الإمام علي" إن الانفجارات التي هزت أحد مخازن الذخيرة التي تعود لها كان بفعل ضربتين جويتين شنتهما طائرة مسيرة مجهول الهوية.

واوضحت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طيرانا مسيرا معاديا استهدف أحد المعسكرات التابع للفرقة في محافظة النجف".

وأضافت أن "طائرة مسيرة قصفت احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م، قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م".

وأشارت إلى أنه "كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور"، مضيفة أنها ستعلن باقي التفاصيل في وقتاً لاحق.