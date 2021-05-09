سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. رفع سيطرة في جانب الكرخ من بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T07:45:01+0000
صور .. رفع سيطرة في جانب الكرخ من بغداد

شفق نيوز/ رفع قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الأحد سيطرة في جانب الكرخ للتخفيف من الزخم المروري الذي تشهده العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم أن الكوادر الهندسية في فرقة المشاة السادسة باشرت برفع سيطرة (الشهيد المقدم ظاهر الماجدي) ضمن قاطع مسؤولية اللواء (24) غربي بغداد.

وأوضحت القيادة أن هذا العمل يأتي ضمن المنهج الذي تتبعه القيادة في رفع نقاط التفتيش بغية تسهيل حركة المواطنين، والاسهام في تخفيف الزخم المروري.

وكانت القيادة قد أعلنت مساء أمس السبت رفع سيطرة الابتسام الواقعة في شارع الأطباء قرب ساحة بيروت وسط بغداد.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

مصدر يكشف تطورات الاوضاع قرب المنطقة الخضراء

Date: 2019-10-26 10:24:18
مصدر يكشف تطورات الاوضاع قرب المنطقة الخضراء

العثور على جثتين في بغداد وبابل

Date: 2020-11-29 06:18:09
العثور على جثتين في بغداد وبابل

بالتفاصيل والأسماء.. هؤلاء مَن حاولوا اغتيال قيادي صدري

Date: 2021-04-09 19:50:43
بالتفاصيل والأسماء.. هؤلاء مَن حاولوا اغتيال قيادي صدري

القبض على 66 متهماً بينهم "إرهابي" ومغتصب في بغداد

Date: 2021-03-20 08:59:54
القبض على 66 متهماً بينهم "إرهابي" ومغتصب في بغداد

بالفيديو.. سرايا السلام تستعرض في شوارع بغداد

Date: 2021-02-08 18:01:55
بالفيديو.. سرايا السلام تستعرض في شوارع بغداد

بإشراف الغانمي.. حملة أمنية "كبرى" على معقل "المتاجرين" بالمخدرات ببغداد

Date: 2020-09-27 17:23:10
بإشراف الغانمي.. حملة أمنية "كبرى" على معقل "المتاجرين" بالمخدرات ببغداد

خلية الأمن تصدر بياناً بشأن دفن 67 جثة مجهولة في بغداد

Date: 2020-12-05 18:44:26
خلية الأمن تصدر بياناً بشأن دفن 67 جثة مجهولة في بغداد