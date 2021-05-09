صور .. رفع سيطرة في جانب الكرخ من بغداد

شفق نيوز/ رفع قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الأحد سيطرة في جانب الكرخ للتخفيف من الزخم المروري الذي تشهده العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم أن الكوادر الهندسية في فرقة المشاة السادسة باشرت برفع سيطرة (الشهيد المقدم ظاهر الماجدي) ضمن قاطع مسؤولية اللواء (24) غربي بغداد.

وأوضحت القيادة أن هذا العمل يأتي ضمن المنهج الذي تتبعه القيادة في رفع نقاط التفتيش بغية تسهيل حركة المواطنين، والاسهام في تخفيف الزخم المروري.

وكانت القيادة قد أعلنت مساء أمس السبت رفع سيطرة الابتسام الواقعة في شارع الأطباء قرب ساحة بيروت وسط بغداد.