سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. داعش يهاجم قرية ويحرق ممتلكات للأهالي في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-08-31T13:06:49+0000
صور.. داعش يهاجم قرية ويحرق ممتلكات للأهالي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن أهالي إحدى القرى تمكنوا من إحباط هجوم لتنظيم داعش من دون تسجيل إصابات بشرية، باستثناء خسائر مادية لحقت بالممتلكات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا في الساعة الثانية من ظهر اليوم قرية دكشمان الكبيرة في ناحية تازة التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأحبطوا الهجوم".

وبين أن المهاجمين "قاموا بإضرام النيران في منزل مواطن يدعى (محمود صالح جاكل)، وكذلك حرق ثلاث عجلات وساحبتين زراعيتين، بالإضافة إلى قتل عدد من الأغنام والأبقار"، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "مسلحي داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش تابعة للفوج الاول الشرطة الاتحادية في اطراف قرية الدب بكركوك بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين أن الهجوم أسفر عن سقوط عريف بالشرطة ضحية إضافة إلى تدمير الكاميرا الحرارية بالكامل.

related

إحباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي والاجهزة الامنية في كركوك

Date: 2021-04-06 09:10:56
إحباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي والاجهزة الامنية في كركوك

القوات العراقية تحبط تعرضا لعناصر داعش في صحراء الأنبار

Date: 2021-04-05 06:31:25
القوات العراقية تحبط تعرضا لعناصر داعش في صحراء الأنبار

الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

Date: 2021-05-06 14:36:20
الأمن النيابية: معالجة الهجمات في كركوك يتم بالتنسيق بين الجيش والبيشمركة

مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

Date: 2020-12-26 14:56:34
مقتل اثنين من الدواعش بـ"كمين محكم" في وادي أبو شحمة بكركوك

مقتل 15 عنصرا بتنظيم داعش في كركوك

Date: 2020-06-02 12:37:46
مقتل 15 عنصرا بتنظيم داعش في كركوك

جرح ثلاثة من منتسبي الشرطة الاتحادية في تعرض لعناصر داعش جنوبي كركوك

Date: 2021-05-24 06:20:31
جرح ثلاثة من منتسبي الشرطة الاتحادية في تعرض لعناصر داعش جنوبي كركوك

اللواء الخاص في كركوك: نطارد يوميا الخلايا النائمة

Date: 2020-04-16 07:54:56
اللواء الخاص في كركوك: نطارد يوميا الخلايا النائمة

طائرات F16 العراقية تنفذ سلسلة ضربات جوية على داعش في كركوك

Date: 2021-06-07 06:30:15
طائرات F16 العراقية تنفذ سلسلة ضربات جوية على داعش في كركوك