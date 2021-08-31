صور.. داعش يهاجم قرية ويحرق ممتلكات للأهالي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن أهالي إحدى القرى تمكنوا من إحباط هجوم لتنظيم داعش من دون تسجيل إصابات بشرية، باستثناء خسائر مادية لحقت بالممتلكات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا في الساعة الثانية من ظهر اليوم قرية دكشمان الكبيرة في ناحية تازة التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأحبطوا الهجوم".

وبين أن المهاجمين "قاموا بإضرام النيران في منزل مواطن يدعى (محمود صالح جاكل)، وكذلك حرق ثلاث عجلات وساحبتين زراعيتين، بالإضافة إلى قتل عدد من الأغنام والأبقار"، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "مسلحي داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش تابعة للفوج الاول الشرطة الاتحادية في اطراف قرية الدب بكركوك بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين أن الهجوم أسفر عن سقوط عريف بالشرطة ضحية إضافة إلى تدمير الكاميرا الحرارية بالكامل.