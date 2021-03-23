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صور.. إخماد حريق "كبير" وإنقاذ عاملين وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T14:17:39+0000
صور.. إخماد حريق "كبير" وإنقاذ عاملين وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن تمكن فرقها من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل ستة مخازن تجارية مخصصة لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وأشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "فرقها استنفرت امكانياتها من عجلات اطفاء وحوضيات وزوارق نهرية وكوادر بشرية من اجل احكام السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المخازن التجارية الستة وانقاذ 20 مخزنا مجاورا لموقع الحادث بعد ان نجحت بايقاف امتداد النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ لعدد من العمل من داخل المخازن المحترقة".

وأضافت أن "فرق اسعاف الدفاع المدني تسارعت الى تقديم الاسعافات الاولية للمصابين والبالغ عدد 8 عمال واجراء الانعاش الرؤي قبل تامين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها".

وأوضحت المديرية أنها "عهدت التي تحريك زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة ووضعها تحت جسر الشهداء لتأمين امدادات المياه الى فرق الدفاع المدني لإتمام عمليات الاخماد بأسرع وقت من اجل انهاء الحريق وتحجيم الاضرار الاقتصادية".

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

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